Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике

19 Июнь 2020 2020-06-19T01:59:31+03:00

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Ученые Франции и Швейцарии предсказали крупную экологическую катастрофу, которая, по их мнению, может произойти в Арктике.

Сообщается, что 21 веке ожидается сильное подкисление Северного ледовитого океана, чем ранее предсказывали модели. Одной из причин может стать станет интенсивное поглощение морской водой углекислого газа из атмосферы, где происходит его накопление в процессе сжигания ископаемого топлива. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

Моря в Арктике, согласно расчетам специалистов, будут поглощать на 20% больше углекислого газа, если уровень углерода в атмосфере продолжит увеличиваться. Таким образом кислотность морской воды может увеличится, в частотности и на глубине 200-1000 метров.

Отмечается, что именно этот слой населен большим количеством видов живых существ, среди которых раковинные моллюски (мидии и крылоногие). К слову, именно они являются основной кормовой базой для китов и других животных.

ИСТОЧНИК KP.RU