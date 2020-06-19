2020-06-19T01:59:31+03:00
Общество

Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике

Специалисты предупреждают об угрозе подкисления Северного ледовитого океана
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в АрктикеУченые предсказали крупную экологическую катастрофу в АрктикеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ученые Франции и Швейцарии предсказали крупную экологическую катастрофу, которая, по их мнению, может произойти в Арктике.

Сообщается, что 21 веке ожидается сильное подкисление Северного ледовитого океана, чем ранее предсказывали модели. Одной из причин может стать станет интенсивное поглощение морской водой углекислого газа из атмосферы, где происходит его накопление в процессе сжигания ископаемого топлива. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

Моря в Арктике, согласно расчетам специалистов, будут поглощать на 20% больше углекислого газа, если уровень углерода в атмосфере продолжит увеличиваться. Таким образом кислотность морской воды может увеличится, в частотности и на глубине 200-1000 метров.

Отмечается, что именно этот слой населен большим количеством видов живых существ, среди которых раковинные моллюски (мидии и крылоногие). К слову, именно они являются основной кормовой базой для китов и других животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте
Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике
Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой Telegram
Как определить рак по запаху пота, рассказала врач
Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС
Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето
Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала