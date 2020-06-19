На Украине закрыли три уголовных дела против Петра Порошенко
На Украине Государственное бюро расследований страны приняло решение о закрытии трех уголовных дел против бывшего руководитель государства Петра Порошенко. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Сообщается, что эти дела, в которых фигурировал экс-президент и его окружение, украинские следователи вели более 10 лет.
- На прошлой неделе три производства - о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Раде, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, а также о назначении членов Высшего совета правосудия - были закрыты, - цитирует слова генпрокурора агентство Укринформ.
Отмечается, что причиной этому стало отсутствия состава преступления.
Сайт kp.ru писал, что на Порошенко завели уголовное дело за томос об отделении украинской церкви. Экс-президент Украины ранее стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа".
ИСТОЧНИК KP.RU