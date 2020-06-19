2020-06-19T03:42:15+03:00
В мире

Китай освободил из плена 10 индийских солдат

Люди были возвращены целыми и невредимыми
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Китай освободил 10 взятых в плен индийских солдатКитай освободил 10 взятых в плен индийских солдатФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Властям Китая удалось освободить десять индийских военнослужащих, которые при пограничных столкновений несколько дней назад оказались взяты в плен. Об освобождении людей китайская сторона договорилась в результате переговоров с представителями военного командования Индии.

Все пленные, среди которых были подполковник и три майора, были благополучно возвращены целыми и невредимыми, пишет издание Hindu. Также отмечается, что никто из индийских солдат не пропал без вести.

Напомним, изменение уровня напряженности между двумя странами начались после стычки военных Индии и Китая в долине Галван. В результате произошедшего столкновения в Ладакхе погибли один офицер и двое индийских солдат.

Позже агентство ANI сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, а с китайской - 43 человека были признаны пострадавшими, с учетом тех, кто погиб и был ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19
Эксперт развеял мифы об опасности микроволновок
Назван самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса
Китай освободил из плена 10 индийских солдат
На Украине закрыли три уголовных дела против Петра Порошенко
Путин показал "тайную комнату" в своем кабинете
Чемпионат России по футболу возобновляется
На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро
Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте
Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике
Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой Telegram
Как определить рак по запаху пота, рассказала врач
Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС
Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето
Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала