2020-06-19T04:16:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса

Эксперты рассказали, кто может быть переносчиком covid-19
Юлия КЕКОВА
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Назван самый опасный возраст детей-распространитей коронавирусаНазван самый опасный возраст детей-распространитей коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Некоторые из людей могут быть переносчиками коронавируса и даже не подозревать, что он у них есть. Ученые из Немецкого центра исследования инфекций установили, что дети тоже входят в эту категорию, и назвали самый опасный возраст юных распространителей covid-19.

Согласно исследованию, наиболее частыми переносчиками являются дети в возрасте до шести лет. Отмечается, что у инфицированных коронавирусом людей всех поколений практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Треть носителей именно в столь юном возрасте способны передавать болезнь другим. К слову, среди взрослых на это "способна" почти половина, пишут "Известия".

Однако, как показывает практика, дошкольники не склонны дисциплинированно носить маски, не трогать лицо и регулярно мыть руки. Также дети часто любят играют на полу и тащат в рот разные интересные для них предметы, пробуя их на вкус.

Исследователи отмечают, что подобная ситуация осложняется еще и тем, что зачастую малыши способны болеть без проявления симптомов заболевания. Все эти факторы с подвигли ученых отнести детей к самой опасной категории распространителей covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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