2020-06-19T07:24:03+03:00
В мире

Власти Китая обвинили в шпионаже двух граждан Канады

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Власти Китая обвинили в шпионаже двух граждан КанадыВласти Китая обвинили в шпионаже двух граждан КанадыФото: REUTERS
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Китайские власти предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам Канады. Об этом сообщил Верховная народная прокуратура Китая.

Согласно представленной информации, канадца Майкла Ковриг, сотрудника неправительственной организации «Международная кризисная группа», подозревают в шпионаже и сборе разведывательных данных. Другого канадского гражданина Майкла Спэйвора обвиняют в «незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну».

ИСТОЧНИК KP.RU

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