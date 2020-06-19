Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:51:17+03:00

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Банк России снизил ключевую ставку до 4,5 процента. Центробанк отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях

При этом решение Банка России о снижении ставки эксперты ожидали, однакоснижение ставки сразу на один процентный пункт, с 5,5 процента, является первым с 2015 года. Такой показатель является историческим минимумом. В Центробанке отмечают, что на такой шаг пошли на фоне более сильного, чем ожидалось воздействия дезинфляционных факторов, а влияние краткосрочных проинфляционных факторов в «основном исчерпано».

«Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире», - говорится в сообщении регулятора.

ИСТОЧНИК KP.RU