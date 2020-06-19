2020-06-19T20:09:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса

Ранее в мире заразилось рекордное число людей за сутки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемииГлава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о рекордном числе заражённых по всему миру за сутки - более 150 тысяч человек. Это означает, что вирус продолжает быстрое распространение.

- Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаях COVID-19 — на данный момент это самый высокий суточный показатель, - сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции. Её трансляция ведётся в Twitter организации.

Гебрейесус отметил, что наибольшее число новых заболевших выявлено в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

- Мир находится в новой и очень опасной фазе, - предостерёг глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус также отметил, что даже при усталости людей от изоляции и желании властей возобновить работу экономики, не стоит забывать, что вирус по-прежнему смертельно опасен и по-прежнему быстро распространяется.

Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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