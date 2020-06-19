Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о рекордном числе заражённых по всему миру за сутки - более 150 тысяч человек. Это означает, что вирус продолжает быстрое распространение.
- Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаях COVID-19 — на данный момент это самый высокий суточный показатель, - сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции. Её трансляция ведётся в Twitter организации.
Гебрейесус отметил, что наибольшее число новых заболевших выявлено в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
- Мир находится в новой и очень опасной фазе, - предостерёг глава ВОЗ.
Тедрос Аданом Гебрейесус также отметил, что даже при усталости людей от изоляции и желании властей возобновить работу экономики, не стоит забывать, что вирус по-прежнему смертельно опасен и по-прежнему быстро распространяется.
Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU