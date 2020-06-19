2020-06-19T20:08:43+03:00
Экономика

Росстат сообщил, на сколько снизились зарплаты россиян в апреле

Среднемесячный заработок составил 49 306 рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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За январь-апрель среднемесячная начисленная зарплата выросла на 6,7%За январь-апрель среднемесячная начисленная зарплата выросла на 6,7%Фото: "КП" Архив
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Реальные зарплаты в России снизились на 2% в апреле. При этом в марте они повысились на 5,9%, сообщили в Росстате.

С января по апрель реальные зарплаты россиян выросли на 4%.

В сравнении с апрелем 2019 года зарплата россиян в апреле 2020 года выросла на 1% и составила 49 306 рублей.

По данным с января по апрель среднемесячная зарплата россиян увеличилась на 6,7%. В мае Минэкономразвития прогнозировали снижение зарплат на 3,9%.

Ранее глава Министерства труда Антон Котяков сообщил, что рынок труда в России прошёл пик пандемии коронавируса лучше, чем многие развитые страны. По итогам мая уровень безработицы составил 6,1%. В США показатель безработицы составил 13% на пике кризиса.

Сайт KP.ru также писал, что Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России на третий квартал текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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