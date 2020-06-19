2020-06-19T22:23:20+03:00
Общество

Перед первым после перерыва матчем РФПЛ наградили медиков, борющимся с COVID-19

Так губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков с приближающимся профессиональным праздником
Кристина АДАЕВА
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Фото: Правительство Самарской областиФото: Правительство Самарской области
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Перед первым после перерыва матчем Российской футбольной премьер-лиги Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков с грядущим профессиональным праздником и вручил памятные знаки «За служение людям». Их получили сотрудники здравоохранения, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Я благодарю вас искренне за ваш самоотверженный труд, я очень надеюсь, что благодарность людей будет с вами всегда! — отметил Дмитрий Азаров, поздравляя медиков. — Этот сложный период наша страна и наш регион проходят успешно. Мы ждали более жесткой ситуации. Но благодаря вашему профессионализму, ответственности, самопожертвованию, выдержке, мы сегодня имеем возможность говорить о том, что угроза распространения инфекции отступает.

Почетный знак «За служение людям» был утвержден Дмитрием Азаровым по инициативе общественников. Как сообщает samara.kp.ru, 19 июня его получили 15 работников здравоохранения Самарской области. В их числе анестезиолог-реаниматолог из Тольятти Николай Дурандин, в профессии он уже более 37 лет. А также анестезиолог-реаниматолог Самарской областной клинической больницы имени Середавина, где лечат пациентов с COVID–19, Игорь Газизулин. В медицине более 20 лет.

Еще одним подарком к профессиональному празднику медиков стали 12 реанимационных автомобилей, которые переданы службам «скорой помощи» Самары и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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