Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая
Представитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли считает, что новое соглашение должно полностью охватывать целиком ядерные арсеналы Российской Федерации и КНР
При этом госдеп не указал, какие именно обязанности в рамках договоренности готовы взять на себя США.
- Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, конечно, должен включать Россию и Китай, чтобы целиком охватывать ядерные арсеналы обеих этих стран, - написал дипломат в Twitter в качестве комментария записи главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.
По мнению министра, "новое соглашение должно включать кроме России и Китая, весь комплекс ядерного арсенала этих стран, в том числ включая в себя нестратегическое ядерное оружие".
ИСТОЧНИК KP.RU