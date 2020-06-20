2020-06-20T03:15:32+03:00
Политика

Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая

Спецпредставитель американского президента Биллингсли не указал, какие именно обязанности готовы взять на себя США в рамках договоренностей
Юлия КЕКОВА
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Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и КитаяГосдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли считает, что новое соглашение должно полностью охватывать целиком ядерные арсеналы Российской Федерации и КНР

При этом госдеп не указал, какие именно обязанности в рамках договоренности готовы взять на себя США.

- Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, конечно, должен включать Россию и Китай, чтобы целиком охватывать ядерные арсеналы обеих этих стран, - написал дипломат в Twitter в качестве комментария записи главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

По мнению министра, "новое соглашение должно включать кроме России и Китая, весь комплекс ядерного арсенала этих стран, в том числ включая в себя нестратегическое ядерное оружие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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