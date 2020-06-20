20 Июнь 2020 2020-06-20T04:51:36+03:00

В США отказались от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов Фото: Александр ГЛУЗ

Сладкий десерт Eskimo Pie был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером

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Американская компания Dreyer's заявила о готовности сменить название своего фирменного эскимо Eskimo Pie.

Сообщается, что они привержены делу достижения расового равноправия и считают данный термин уничижительным для эскимосов - коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

Как отметили в компании, ссылаясь на главного маркетолога Dreyer's Элизабелл Маркес, десерт представляет собой слой мороженого, который заключен с двух сторон в корж и облит шоколадом.

Товар был придуман в далеком 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Спустя два года они запатентовали свой продукт и выставили на продажу предприятие из-за увеличения популярности жителей Америки к мороженому. В 2007 году предприятие было куплено Dreyer's.

Особе внимание уделяется логотипу и рекламе продукта, в которых использовался образ мальчика в меховой одежде эскимосов.

ИСТОЧНИК KP.RU