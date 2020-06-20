2020-06-20T14:27:09+03:00
Общество

«Вы настоящие герои»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга

Российский лидер провел встречу с медработниками в преддверии их профессионального праздника
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Вы настоящие герои»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга«Вы настоящие герои»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долгаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд в период серьезных испытаний, связанных с коронавирусной инфекцией.

«В период серьезных испытаний вы мужественно выполняете свой долг», - заявил российский лидер в ходе встречи с медработниками в преддверии их профессионального праздника.

Глава государства отметил, что российские медики свели до минимума потери от коронавируса. «Болезнь не пощадила и врачей, вы настоящие герои», - добавил президент.

Кроме того российский лидер сообщил о намерении в самое ближайшее время вручить ордена Пирогова и медали Луки Крымского врачам, которые боролись с коронавирусной инфекцией, а все выплаты медработникам, работающим с инфицированными COVID-19, сохранить на два месяца - июль и август, поскольку риски и нагрузки для медиков сохраняются и сейчас, так как борьба с инфекцией продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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