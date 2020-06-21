В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли

21 Июнь 2020 2020-06-21T00:35:30+03:00

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В субботу, 20 июня, в британском городе Рединг (графство Беркшир) неизвестные напали на людей с ножами, в результате были убиты три человека, еще несколько пострадали. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на городскую полицию.

По данным издания, нападение произошло в расположенном в центре города парке Форбери Гарденс, где за несколько часов до этого состоялась акция движения Black lives matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Однако, как уточняет Daily Mail, демонстрация закончилась задолго до нападения, поэтому вряд ли она как-то связана с поножовщиной.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники территориального отделения полиции долины Темзы, в зону ответственности которого входит графство Беркшир. Отмечается, что официальной информации о числе погибших и раненых пока не поступало.

Глава британского МВД Прити Пател на своей странице в Twitter написала, что она «крайне обеспокоена сообщениями об инциденте в Рединге» и внимательно следит за развитием событий в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU