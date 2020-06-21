Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах

21 Июнь 2020 2020-06-21T03:50:23+03:00

В частности, ребята должны были написать, какие цветы хотели бы видеть на своей могиле

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Школьникам британского города Лестер задали сочинение на довольно странную тему: ребятам предложили написать о собственных похоронах. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 ученикам одной из городских школ разослали анкеты с вопросами об организации этого мероприятия.

В частности, как пишет газета The Sun, восьмиклассников учебного заведения при католической церкви Святого Павла спросили, кого они могли бы пригласить на траурную церемонию своего погребения, какие цветы хотели бы видеть на своей могиле и какая музыка должна звучать на их похоронах. Мало того, детям задали вопрос, что они бы предпочли – кремацию или традиционное погребение в земле.

Разумеется, родители старшеклассников были крайне возмущены таким заданием, сочтя подобный опрос особенно жестоким на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда в Великобритании каждый день от заболевания COVID-19 умирали множество людей. Родителей поддержали и некоторые педагоги, ведь такие вопросы могут нанести серьезную психологическую травму детям, в семье которых кто-то недавно умер.

Издание отмечает, что администрация школы в Лестере уже извинилась за это задание. Представители учебного заведения заявили, что опрос был разослан по ошибке.

ИСТОЧНИК KP.RU