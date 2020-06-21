Трамп предложил сажать в тюрьму за поджог американского флага
Выступая на предвыборном митинге в городе Талса (штат Оклахома), президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах нужно принять закон, по которому поджог американского флага будет наказываться годом лишения свободы.
«Два дня назад левые радикалы в Портленде (штат Орегон) снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли американский флаг», - напомнил собравшимся глава государства, чье выступление в Талсе транслирует телеканал C-SPAN.
Действующее американское законодательство не запрещает сжигать флаг США, поскольку это право, как трактует Верховный суд, защищено первой поправкой Конституции страны о свободе слова.
«Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год», - заявил Трамп своим сторонникам.
Напомним, как писал сайт kp.ru, участники продолжающихся уже почти месяц массовых протестов против расовой дискриминации в Америке вспомнили, что первый президент США был рабовладельцем, и снесли памятник Джорджу Вашингтону в Портленде. В ходе этой «акции возмездия» борцы с расизмом обернули голову бронзовой статуи в звездно-полосатый стяг и подожгли.
Вандалы сначала накинули флаг Штатов на статую и подожгли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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