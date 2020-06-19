В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Вашингтону

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В США снесли памятник первому президенту Джорджу Вашингтону. Как сообщает CBS, случай произошел в Портленде.

Участники акции протестов, которые длятся в Америке уже больше 20 дней, вспомнили, что Вашингтон держал рабов. А значит, монументу в его честь не место в обществе, по мнению борцов с расизмом.

Активисты завернули голову статуи в американский флаг, а затем подожгли. Кто-то изрисовал памятник краской. Бронзовую скульптуру снесли, но увезти не смогли, она так и осталась лежать на дороге лицом вниз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785907" frameborder="0"></iframe> Вандалы сначала накинули флаг Штатов на статую и подожгли.

Такие акции проходят в разных штатах. В Вирджинии снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. в Миссури досталось статуе Колумба.

Идеи американских активистов распространились и на европейцев. В Британии, например, борцы с расизмом караулят памятник Черчиллю, собираются на площади в надежде все-таки снести монумент. За защиту бывшего премьера страны встал премьер нынешний - Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU