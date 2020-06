Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму

Акустическая гитара умершего в 1994 году лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму. Новый владелец легендарного музыкального инструмента выложил за раритет более шести миллионов долларов. Об этом в ночь на воскресенье, 21 июня, по итогам субботних торгов сообщили устроители торгов в США.

«Продано за 6010000 долларов! Новый мировой рекорд для гитары!», - говорится в сообщении на странице в Twitter аукционного дома Julien's Auctions, штаб-квартира которого находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Отмечается, что на этой гитаре Martin D-18E Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления группы Nirvana MTV Unplugged в Нью-Йорке за несколько месяцев до своей смерти.

Предыдущий рекорд установила электрогитара бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которая была продана в прошлом году за 2,4 миллиона долларов.

СПРАВКА «КП»

Группа Nirvana была основана в 1987 году. Музыканты выпустили три студийных альбома. Их фишкой была традиция крушить аппаратуру после концертов. Кобейн говорил, что все началось с выражения негативных эмоций, вызванных неудачными выступлениями.

Песня группы Nirvana - Smells Like Teen Spirit признана лучшим хитом.