2020-06-21T06:23:25+03:00
В мире

Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму

Музыкальный инструмент был продан на аукционе Julien's Auctions за $6 миллионов [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гитара Курта Кобейна продана за $6 миллионов. Фото: Twitter/JuliensAuctionsГитара Курта Кобейна продана за $6 миллионов. Фото: Twitter/JuliensAuctions
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Акустическая гитара умершего в 1994 году лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму. Новый владелец легендарного музыкального инструмента выложил за раритет более шести миллионов долларов. Об этом в ночь на воскресенье, 21 июня, по итогам субботних торгов сообщили устроители торгов в США.

«Продано за 6010000 долларов! Новый мировой рекорд для гитары!», - говорится в сообщении на странице в Twitter аукционного дома Julien's Auctions, штаб-квартира которого находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

«Продано за $6,010,000!», - говорится в сообщении аукциона. Фото: Twitter/JuliensAuctions

«Продано за $6,010,000!», - говорится в сообщении аукциона. Фото: Twitter/JuliensAuctions

Отмечается, что на этой гитаре Martin D-18E Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления группы Nirvana MTV Unplugged в Нью-Йорке за несколько месяцев до своей смерти.

Предыдущий рекорд установила электрогитара бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которая была продана в прошлом году за 2,4 миллиона долларов.

СПРАВКА «КП»

Группа Nirvana была основана в 1987 году. Музыканты выпустили три студийных альбома. Их фишкой была традиция крушить аппаратуру после концертов. Кобейн говорил, что все началось с выражения негативных эмоций, вызванных неудачными выступлениями.

Песня группы Nirvana - Smells Like Teen Spirit признана лучшим хитом.Music video by Nirvana performing Smells Like Teen Spirit. (C) 1991 Geffen Records

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Одним из главных аттракционов неслыханной щедрости всегда были ВИП-аукционы, где с молотка уходили не просто мировые шедевры, а носочки, шляпки или колечки, некогда принадлежащие знаменитостям. Казалось бы, ну как может вырасти цена побрякушки, которую носила на шее известная актриса? Или пропитанных потом певицы кроссовок? Оказывается, может. И еще как. «КП» представляет самые удивительные примеры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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