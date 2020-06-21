В России откроют 74% детских лагерей
По данным Минпросвещения, летом 2020 года планируется открыть около 33 347 летних детских лагерей. Это составляет 74% от плановых цифр, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".
- Мы объективно понимаем ситуацию - год не традиционный с точки зрения организации отдыха. Год внёс коррективы, по нашему мониторингу планируется открыть около 33 347 учреждений - это 74% от плановых цифр, - рассказал замглавы Минпросвещения, отметив, что речь идёт о стационарных лагерях в России.
Денис Грибов также отметил, что этим летом на отдых в летние лагеря отправятся порядка пяти миллионов детей.
ИСТОЧНИК KP.RU