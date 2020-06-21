В России создадут детские летние лагеря онлайн

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:59:22+03:00

Чтобы сделать лето активным и познавательным даже для тех детей, которые не успевают в лагерь, в Минпросвещения создали онлайн-лагеря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти приняли такое решение для детей, не успевших на отдых

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Министерство просвещение разработало онлайн-лагеря для детского летнего отдыха, чтобы вовлечь в образовательные интерактивные программы тех детей, которые не успели попасть на смену в стационарный лагерь.

- Мы понимаем, что дети засиделись дома. Хотелось бы большей активности в лагерях, но решено предусмотреть возможность, чтобы тот, кто не успел попасть в лагеря, смог узнать что-то новое и получить информацию. На портале рослагеря мы разместили много ссылок, задействовали образовательные программы, - рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Замминистра также отметил, что онлайн-лагеря - составляют небольшую долю среди вовлечения детей в интерактив.

- Основоположниками стали "Артек", "Орлёнок", "Океан", "Смена". Несколько дней включаясь в эфир проводят активность - зарядку, дают задания. Даже ряд педагогических вузов готовили вожатых для онлайн-смен, - уточнил Денис Грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU