Юрист назвал причины, по которым россиянам могут запретить выезд из страны

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:24:40+03:00

Не выпустить за рубеж могут тех, кто заведомо указал ложные сведения при оформлении выездных документов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной отказа могут стать не только долги и доступ к гостайне

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Россиянам могут отказать в выезде за границу судебные приставы при наличии долгов и невыполненных требованиях неимущественного характера. Кроме того, запрет могут получить военнослужащие и проходящие альтернативную гражданскую службу, а также россияне, имеющие доступ к государственной тайне, рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Причиной отказа в выезде могут стать заведомо ложные данные, указанные при оформлении документов перед поездкой. Также запрещено выезжать из страны подозреваемым, обвиняемым или осуждённым, которые ещё не исполнили до конца своё наказание.

Миронов также напомнил в беседе с агентством "Прайм", что помимо паспорта они должны иметь при себе согласие родителей или опекунов на выезд, в котором будут указаны сроки выезда и места, куда они направляются. Согласие должно быть заверено нотариусом.

При поездке одного родителя с ребёнком лучше заранее оформить согласие второго, однако и это не поможет, если второй родитель уже заявил в МВД о своём несогласии на выезд ребёнка

Также ограничение на выезд за границу ждёт должника по алиментам на сумму более 10 тысяч рублей и тех, кто не возместил вред здоровью или имущественный вред на эту же сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU