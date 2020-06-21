2020-06-21T13:15:50+03:00
Общество

Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест появятся в вузах России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился сделать распределение преимущественно в региональных учебных заведениях страны
Анастасия РЫШКОВА
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Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях.Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах. Это коснется в большей степени институтов и университетов в регионах России, сообщает пресс-служба кабмина.

"Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Особенно глава государства просил обратить внимание на регионы. Он предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах, потому как во многих субъектах России не хватает квалифицированных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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