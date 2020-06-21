2020-06-21T18:47:07+03:00
Спорт

Тренер ЦСКА решил уйти в отставку после разгрома от «Зенита»

Команда проиграла гостям со счетом 0:4
Ксения АНУФРИЕВА
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Тренер ЦСКА решил уйти в отставку после разгрома от «Зенита»Тренер ЦСКА решил уйти в отставку после разгрома от «Зенита»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко изъявил желание уйти в отставку после сокрушительного разгрома от петербургского «Зенита» в матче 20 июня. Об этом сообщает издание «Чемпионат.com».

Отмечается, что Виктор Гончаренко уже написал руководству заявление о своем уходе и предупредил игроков, что больше не будет занимать данный пост. Однако руководители ЦСКА хотят, чтобы главные наставник спортсменов остался на своей должности до конца текущего сезона 2019-2020 годов.

Напомним, что в минувшую субботу на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве прошел матч 23-го тура Российской премьер-лиги, в котором соревновали петербургский клуб «Зенит» и московской ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей с разгромным счетом 0:4.

Лучшим игроком данного матча признали Бранислава Ивановича: он открыл счет в игре, забив первые мяч «Зенита» в гостевых матчах с ЦСКА за последние пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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