2020-06-21T21:47:36+03:00
В мире

Флаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве

Представители сообщества подняли радужное знамя в небо с помощью дрона
Ксения АНУФРИЕВА
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Флаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве. Фото: кадр из видео KyivPride в соцсети facebookФлаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве. Фото: кадр из видео KyivPride в соцсети facebook
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Активисты украинской организации KyivPride, которая заботится о правах сексуальных меньшинств в стране, устроили в воскресенье акцию, в рамках которой сняли на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества на мече. Ролик представители общественной организации опубликовали на своей странице в социальной сети Facebook.

Участники акция создали иллюзию того, что флаг висит на мече монумента с помощью летающего дрона: они привязали к нему флаг и запустили его в небо над памятником. Дрон повис ровно над мечом «Родины-матери», создавая впечатление, что радужное знамя прикреплено к части скульптуры.

- «Родина-мать» за равенство для всех» Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует, - написали представители KyivPride в комментарии к видеозаписи. Многие пользователи сети раскритиковали подобные действия со стороны активистов, заявляя, что они «оскорбили память предков и осквернили монумент».

KyivPride была сформирована четыре года назад для защиты прав сексуальных меньшинств в Киеве. Как заявляют сами организаторы, активисты регулярно проводят акции в защиты ЛГБТ и решают проблемы, с которыми сталкивается сообщество.

kyivpridekyivpride
ЛГБТ-флаг украсил меч Родины-матери в Киеве
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ИСТОЧНИК KP.RU

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