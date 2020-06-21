21 Июнь 2020 2020-06-21T22:09:39+03:00

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Астронавт из Соединенных Штатов Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности нашей планеты от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось минувшей ночью. Великолепный снимок явления космонавт опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

- Очень крутой вид на Кольцевое Солнечное Затмение, которое проходило мимо нашего правого борта, когда мы пролетали над Китаем этим утром около 07:10 по Гринвичу. Довольно неплохой способ проснуться утром в День отца!, - поделился впечатлениями от зрелища Кристофер Кэссиди.

astro_seal Американский астронавт сфотографировал с МКС тень от кольцевого затмения

Напомним, что редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, прошло 21 июня текущего года. С территории России его можно было увидеть в формате частных фаз. Астрономы заявили, что такое уникальное кольцевое солнечное затмение случается примерно 14 раз за столетие, в следующий раз жители Земли смогут наблюдать его в 2039 году. Для тех, кому не посчастливилось наблюдать затмение в этом году своими глазами, пользователи сети опубликовали множество фотографий необычного явления.

Кольцевое солнечное затмение.Смотрите прямую трансляцию первого в этом году солнечного затмения. Над нашей планетой взойдёт настоящее кольцо огня . Ведь Луна закроет светило на 99%, оставив только световой контур

ИСТОЧНИК KP.RU