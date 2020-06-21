В ходе протестов против карантина в Германии пострадали восемь полицейских

21 Июнь 2020 2020-06-21T23:23:04+03:00

Немцы забрасывали не выпускавших их из дома стражей порядка всем, что подвернулось под руку

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Жители немецкого города Гёттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) в воскресенье, 21 июня, устроили акцию протеста против карантина из-за коронавируса, в результате пострадали как минимум восемь полицейских, передает агентство DPA.

Издание уточняет, что ранее около 700 жильцов жилого комплекса были помещены на карантин в связи с тем, что там была обнаружена вспышка заболевания COVID-19 – тесты подтвердили наличие инфекции у 17% местных жителей.

Однако люди не хотели сидеть в четырех стенах, и решили выйти на улицу. Полицейские их не выпускали из дома, а возмущенные жильцы комплекса стали забрасывать стражей порядка всем, что подвернулось под руку: бутылками, камнями, петардами и различными предметами быта. Чтобы утихомирить народ, сотрудникам полиции пришлось применить перцовый газ. В итоге несколько правоохранителей получили серьезные травмы. Городские власти начали расследование инцидента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, граждане Германии с начала пандемии неоднократно организовывали акции протеста против ограничений. По их мнению, принятые властями ФРГ меры борьбы с распространением коронавируса среди населения нарушают их права и свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU