2020-06-22T02:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые: Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от группы крови

Исследования показали, что хуже других COVID-19 переносят люди со второй группой крови
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Учёные подтвердили связь группы крови со смертностью от коронавирусаУчёные подтвердили связь группы крови со смертностью от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оказывается, на тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом может влиять группа крови пациента. К такому выводу после клинических испытаний пришли учёные из Колумбийского университета США, исследователи из медицинских учреждений Китая и специалисты Мазандаранского медицинского университета Ирана. О результатах их научных изысканий сообщает специализированный портал medRxiv.

Исследования показали, что хуже других заболевание COVID-19 переносят люди со второй группой крови, а вот инфицированные с первой группой крови, в основном, болеют в легкой форме и умирают от коронавируса гораздо реже. Риск перенести заболевание тяжело или даже умереть для носителей третьей и четвёртой групп крови меньше, чем для второй, но выше, чем для первой.

«Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (вторая), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания — у носителей группы O (первой)», - говорится в публикации medRxiv.

Специалисты отмечают, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не зависит от каких-либо факторов риска – например, такими, как возраст, ожирение или сопутствующие хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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