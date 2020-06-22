В Японии разработали супербыстрый тест на коронавирус

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:50:43+03:00

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В Японии разработали новый простой и быстрый тест на коронавирус COVID-19, который позволяет по пробе слюны выявить инфекцию без помощи специалистов и сложного оборудования примерно за полчаса.

Создатели этой методики утверждают, что по точности результатов она не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам на коронавирусную инфекцию. Разработкой занималась группа ученых из трех японских университетов: Нихон, Гумма и Токийского медицинского университета.

Утром в понедельник, 22 июня, одна из крупнейших фармацевтических компаний страны Shionogi сообщила, что она уже заключила лицензионное соглашение на производство таких облегченных тестов. Компания намерена в первую очередь предложить их для проверки въезжающих в Японию иностранцев, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от коронавируса, почему ее будут вводить дважды, и сколько нужно доз для массовой вакцинации россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU