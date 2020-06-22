2020-06-22T12:04:56+03:00
В мире

Научный сотрудник объяснил, зачем в США снесли памятник Рузвельту

Это позволит снять разногласия в обществе
Елена АКИМОВА
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Американист объяснил, почему в США решились на снос памятника экс-президенту страны Теодору РузвельтуАмериканист объяснил, почему в США решились на снос памятника экс-президенту страны Теодору РузвельтуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, для чего американские власти решились демонтировать памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту. Скорее всего, таким образом политики пытаются снять напряжение в обществе. Но больше всего американиста изумляет то, что снос одобрил внук экс-президента Теодор Рузвельт IV.

По мнению ученого, война с историей – это самый бессмысленный поступок, на который может решиться государство.

- Война с памятниками, война с историей – это тяжелейшая болезнь американского общества. Война разделила людей на враждующие лагеря, а власти идут на поводу, пытаясь потушить этот пожар, - отмечает эксперт в беседе с ИА "НСН".

Все происходящее сейчас в США – это показатель кризиса в государстве. Блохин приводит пример: «снижается военный потенциал, падает экономическое влияние». Внутри страны тоже непростая ситуация.

- Война с историей, протесты населения.. все это раскачивает лодку, которая называется Соединенные Штаты Америки. Выйдут из ситуации американцы также, как вышли из протестов в 60-е годы, когда был убит Мартин Лютер Кинг, - заключает американист.

Волна протестов охватила США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). На улицы вышли толпы людей, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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