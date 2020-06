Сервис HBO убрал из программы «Унесенных ветром» из-за «расизма»

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:17:38+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создателей картины 1939 года давно упрекают в романтизации рабовладения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протесты США отразились и на искусстве. «Унесенные ветром» теперь нельзя увидеть на стриминговом сервисе HBO Max. Портал удалил фильм из каталога доступных для просмотра картин. Это произошло на фоне беспорядков в США, где из-за непреднамеренного убийства темнокожего мужчины разгорелась волна протестов. Сценарист Джон Ридли, известный по картине «12 лет рабства», выразил свое согласие с решением убрать фильм из списка сервиса HBO Max.

«Это фильм, который прославляет порядки Юга до Гражданской войны», - напомнил Ридли в колонке для Los Angeles Times. По его словам, картина «Унесенные ветром» увековечивает «расизм».

Также он считает, что фильм вызывает чувства злости и скорби, напоминая афроамериканцам о неприятных исторических фактах. По его мнению картина может вернуться в списки фильмов HBO Max, но при условии, что показ будет сопровождать информация о наличии в картине «противоречивых тем».

Стоит отметить, что создателей картины «Унесенные ветром» (Gone with the Wind, 1939) и раньше обвиняли в романтизации рабства. Но вспомним и уникальность ленты снятой по одноименному роману Маргарит Митчелл. Фильм «Унесенные ветром» стал первой в мировом кинематографе цветной полнометражной картиной. После своего выхода на широкий экран фильм собрал $3,5 млрд, из-за чего был признан самым кассовым в истории американского кинематографа. Также картина получила 10 премий «Оскар». Актриса Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, которая получила статуэтку престижного кинофестиваля. Она исполнила роль чернокожей служанки Мамушки, за что и была награждена за лучшую женскую роль второго плана.

Актриса Хэтти Макдэниел.Фото: EAST NEWS

О том, что фильм «Унесенные ветром» более не доступен на стриминговом сервисе HBO Max, сообщил The Wall Street Journal.

Напомним, тема расового неравенства много раз являлась в США причиной беспорядков и протестов. Так случилось и в этом году. 25 мая полицейский Миннеаполиса задушил коленом 46 — летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейского взяли под стражу, но возбуждать против него дело власти не торопились. Общественность, среди которой оказались и мировые звезды, встала на сторону убитого.

