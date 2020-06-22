ФСБ задержала за госизмену начальника районного отдела полиции в Курской области
Начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за госизмену, сообщают в Федеральной службе безопасности.
По данным ФСБ, Борзенков передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.
На сайте МВД сказано, что Дмитрий Борзенков занимает пост врио начальника ОМВД России по Золотоухинскому району и носит звание подполковника полиции.
Полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну" в рамках "конфиденциального сотрудничества" с одним из подразделений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные контрразведки.
ИСТОЧНИК KP.RU