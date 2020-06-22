2020-06-22T13:59:24+03:00
Происшествия

ФСБ задержала за госизмену начальника районного отдела полиции в Курской области

Дмитрий Борзенков передавал секретные сведения Службе безопасности Украины
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Борзенков задержан ФСБ за госизмену. Фото: ОМВД России по Золотухинскому районуДмитрий Борзенков задержан ФСБ за госизмену. Фото: ОМВД России по Золотухинскому району
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Начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за госизмену, сообщают в Федеральной службе безопасности.

По данным ФСБ, Борзенков передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.

На сайте МВД сказано, что Дмитрий Борзенков занимает пост врио начальника ОМВД России по Золотоухинскому району и носит звание подполковника полиции.

Полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну" в рамках "конфиденциального сотрудничества" с одним из подразделений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные контрразведки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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