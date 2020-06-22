2020-06-22T14:19:34+03:00
Общество

Персонажи новых серий "Ну, погоди" останутся немыми

В перезапуске культового мультфильма будет 52 серии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Cтудия «Союзмультфильм» представила новых персонажей "Ну, погоди!"Cтудия «Союзмультфильм» представила новых персонажей "Ну, погоди!"
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Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди". Как и в оригинальной версии, персонажи мультика будут немыми.

- Это как раз один из законов жанра, что персонажи должны оставаться немыми, и мы будем придерживаться этого принципа по максимуму, - рассказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что создатели поставили себе задачу как можно сильнее дистанцироваться от классических образов Волка и Зайца. Пока неизвестно, как будут выглядеть новые персонажи, но уже 4 июня в сети появились их возможные образы. Так, Волк предстанет перед нами модным хипстером в зауженных джинсах, белых кроссовках, красной ветровке и с весьма современной прической. Модный образ дополняют голые лодыжки - именно так современные подростки носят штаны, причем зимой тоже.

Один вопрос: зачем? «Союзмультфильм» снимет свежие серии «Ну, погоди!» с новыми персонажами

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Но это лишь одни из полусотни вариантов образа нового волка, так что к выходу мультфильма он может слегка поменяться.

Кроме того, в перезапуске "Ну, погоди" появятся новые персонажи. Это сильный и добрый Барсук Тим, умный хакер Ежик Шу и веселая Косуля Уля.

В новом сезоне перезагруженного мультфильма будет 52 серии, первые выйдут уже во втором полугодии этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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