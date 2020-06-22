Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:39:23+03:00

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Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал новые аудиозаписи, на которых разговор о внутренней политике Украины ведут, предположительно, экс-лидера незалежной Пётр Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ходе разговора украинский лидер просит повлиять на Арсения Яценюка, который тогда занимал должность премьер-министром страны.

На представленной аудиозаписи, датированном 2016 годом, человек, которого называют Байденом, интересуется у якобы Порошенко, что именно необходимо донести до Яценюка на личной встрече. Украинскому премьер-министру просят передать сигнал о необходимости полной поддержки переговоров в Минске и бюджетного процесса, а также в целом президентской политики. Человек с голосом американского вице-премьера отвечает согласием.

В ходе разговора обсуждаются и проблемы с министром внутренних дел незалежной Арсеном Аваковым. Голос экс-президента говорит о том, что глава МВД «был очень агрессивен» на встрече с французским послом, и не исключает, что это «будет иметь место реакция с французской стороны», чего не надо Украине.

Деркач отмечает, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Напомним, ранее Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров Порошенко с Байденом, а также главой Госдепа Джоном Керри. Среди записей есть эпизод об увольнение генпрокурора Виктора Шокина. В нем якобы бывший вице-президент хвастался, что заставил экс-лидера Украины снять того с должности.

Суд в Киеве обязал генпрокуратуру расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины Шокина

ИСТОЧНИК KP.RU