Пожар на станции "Мирный" в Антарктиде: сгорели лаборатории

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:23:09+03:00

В результате мгновенного возгорания утрачены несколько помещений для проведения научных исследований

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В результате пожара на станции «Мирный» в Антарктиде сгорели несколько лабораторий для проведения научных исследований. Об этом сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательского института (ААНИИ).

«На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте научно-исследовательского института.

Ученые уточнили, что среди потерь кабинет аэрологии, серверная, метеокабинет, радиорубка, а также лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей и гидрометеорологическая лаборатория. Дом Радио сгорел полностью. Из-за ураганного ветра 20-25 м/сек. огонь перекинулся на кают-компанию, «но её удалось отстоять».

В институте сообщают, что состав был эвакуирован при помощи противопожарного выхода. Отмечается, что одиннадцать человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Всего на станции находится 23 сотрудника.

На данный момент ведется работа по ликвидации последствий возгорания и предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений, а также создана комиссия по расследованию причин пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU