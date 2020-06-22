2020-06-22T20:08:16+03:00
В мире

Трамп назвал предстоящие выборы «самыми сфальсифицированными» за всю историю США

По словам американского лидера, объективность может нарушить использование возможности голосовать по почте
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Предстоящие всеобщие выборы президента США, которые пройдут в ноябре этого года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны из-за возможности использования возможности голосовать по почте. Так считает действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Из-за бюллетеней для голосования по почте в 2020 году пройдут самые сфальсифицированные в истории нашей страны выборы, если этой глупости не будет положен конец», - написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп отметил, что голосования по почте «без проблем» проходили во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но сейчас демократы хотят использовать коронавирус «для того, чтобы обмануть, используя почту».

Напомним, ранее глава Белого дома выразил опасения о своем возможном проигрыше на предстоящих президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы. По словам американского лидера, такой процесс волеизъявления граждан является единственным вариантом, при котором он имеет риски проиграть.

Тогда президент США заявил, что демократы не посылают бюллетени для голосования в некоторые области, в основном республиканские области

ИСТОЧНИК KP.RU

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