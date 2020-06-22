Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:36:08+03:00

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По состоянию на понедельник, 20 июня 2020 года, в разных странах мира количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции превысило 9 миллионов, а общее число жертв заболевания уже превышает 469 тысяч. Такие данные приводит Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, за все время пандемии в мире зарегистрировали 9 003 042 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 469 122.

Лидером по числу заболевших уже долгое время остаются Соединенные Штаты, где по последним данным подтвердили уже более 2 289 168 случаев заражения. На втором месте расположилась Бразилия, где количество инфицированных COVID-19 увеличивается быстрыми темпами и достигло 1 083 341. На третье строчке находится Россия, где были инфицированы более 591 465. Пятерку антирейтинга замыкают Индия с 425 282 заболевшими и Великобритания, где инфицировано 306 761 человек.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили о рекордном суточном числе заражений в мире. В минувшие воскресенье, 21 июня, на планете выявлено 183 тысячи новых заболевших

ИСТОЧНИК KP.RU