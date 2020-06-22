22 Июнь 2020 2020-06-22T20:23:38+03:00

Зеленский не поехал бы на Парад Победы даже по приглашению Кремля Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на Парад Победы в Москву 24 июня, даже если бы его пригласили российские власти.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», - сказал он в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Напомним, накануне, 10 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва не отправляла главе незалежной приглашение на Парад Победы. Причиной представитель Кремля назвал тот факт, что Киев де-факто и де-юре не является членом СНГ, а ее власти ни разу не высказали желания приехать на праздничные мероприятия в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне.

Торжества, приуроченные к 75-летию Победы, пройдут 24 июня. В Параде в Москве примут участие 14 тысяч военнослужащих, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. В шествии будут участвовать около 220 единиц техники, среди которых будет более 75 боевых самолетов и вертолетов, а также новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ».

ИСТОЧНИК KP.RU