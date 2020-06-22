2020-06-22T21:59:13+03:00
В мире

Apple продемонстрировала новый iOS 14

На конференции WWDC компания представила очередную версию операционной системы для iPhone
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Apple продемонстрировала новый iOS 14Apple продемонстрировала новый iOS 14
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На 31-й Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple анонсировала выход очередной версии операционной системы iOS 14 для iPhone

Продемонстрированная система получила обновленные виджеты, которые можно разместить прямо на одном из рабочих столов iPhone, а также настроить и выбрать конкретное место их расположения.

Представлена и функция App Library, автоматически организующая приложения в соответствие с разделами. Кроме того, появится режим «картинка в картинке», позволяющим пользователям просматривать видео, пользуясь параллельно другими приложениями.

Переработана анимация вызовов. Теперь входящие звонки отображаются во всплывающем окне, а не разворачиваются на весь экран. А встроенный переводчик с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.

Как писал «КП», в ходе конференции Apple расскажет о будущих обновлениях операционной системы iOS, планшетных компьютеров, ноутбуков, телевидения и наручных часов, а на сайте kp.ru будет доступна прямая онлайн-трансляция этого масштабного события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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