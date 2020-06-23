2020-06-23T05:24:44+03:00
Общество

В России предложили закрепить статус «молодого специалиста» в Трудовом кодексе

Кроме того, предлагается поднять возраст по статусу до 35 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание министерства труда и социальной защиты России. Фото: Владимир Гердо/ТАССЗдание министерства труда и социальной защиты России. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В России предложили закрепить статус «молодого специалиста» в Трудовом кодексе, поднять по нему возраст до 35 лет, а также установить по этому статусу права и льготы. Такая инициатива содержится в письме, направленном российскими общественниками совместно с Институтом прогрессивного образования и министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

«Просим […] законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус «молодого специалиста» с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров», - говорится в письме, подписанном членом ОП России Артемом Кирьяновым.

Отмечается, что на сегодняшний день такой статус на федеральном уровне не закреплен и не имеет нормативно-правовой силы, а молодых специалистов в ближайшее время, по мнению авторов письма, ожидают проблемы с трудоустройством, потому что рынок труда «перенасыщен» опытными работниками.

Комментируя эту инициативу, директор Института прогрессивного образования Анна Маркс рассказала РИА Новости, что сейчас в нашей стране официально безработными считаются почти 2,5 миллиона человек. По ее словам, вскоре многие опытные кадры «окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодежью», при этом «жесткая конкуренция плюс общая экономическая ситуация негативно скажутся и на зарплатах работы».

«Вчерашним выпускникам будут платить еще меньше. Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства» - пояснила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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