Ворота китайского посольства в Буэнос-Айресе протаранила машина

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:39:07+03:00

Находившийся за рулем мужчина признался, что пытался попасть на территорию дипмиссии

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Вечером в понедельник, 22 июня, в здание китайского посольства в Буэнос-Айресе врезался автомобиль. Находившийся за рулем машины молодой человек задержан, он признался, что хотел сломать ворота, чтобы попасть на территорию дипмиссии, сообщает газета Perfil со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Аргентины.

Что именно 24-летнему мужчине понадобилось в посольстве Китая, он объяснить не смог, но потребовал вызвать саперов. В его машине никакой взрывчатки обнаружено не было. Предположительно, задержанный страдает психическим расстройством.

Сейчас здание китайского диппредставительства в Буэнос-Айресе оцеплено полицией, подъезды к нему перекрыты, а на месте происшествия дежурят пожарные.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно год назад подобное ЧП случилось в Сеуле: автомобиль протаранил ворота посольства США. Сообщалось, что в салоне машины полиция обнаружила коробку с несколькими десятками газовых баллончиков.

ИСТОЧНИК KP.RU