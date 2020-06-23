Британские фермеры забросали лагуну навозом, чтобы отпугнуть туристов

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:32:10+03:00

Жители отметили, что стандартные методы не смогли убедить путешественников не покидать свои дома

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Жители города Бакстон в Великобритании подговорили местных фермеров, чтобы они забросали берега вокруг голубой лагуны навозом. Таким нестандартным способом британцы пытались отпугнуть туристов, сообщает издание Тhe Independent.

Жители и фермеры испугались наплыва туристов, которые каждый год съезжаются, чтобы посмотреть на местную достопримечательность - заброшенный известняковый карьер, прозванный «лагуной» из-за ярко-голубого цвета воды.

В издании отметили, что британцы пытались найти более легкие способы борьбы с путешественниками, которые собираются толпами, несмотря на ограничения по коронавирусу: они пытались вызывать полицию и вежливо просили туристов уйти. Такие методы не подействовали, поэтому жители Бакстона попросили местных фермеров разбросать вокруг лагуны продукты жизнедеятельности коров и свиней.

- На нашу территорию стали вторгаться большое количество туристов, незаконный рейв был запланирован и на грядущие выходные. Они нарушают карантин и мусорят, - заявили местные жители.

Они подчеркнули, что устали не только от приезжих, но и от своих соотечественников, которые разбрасывают мусор вокруг лагуны и употребляют на ее берегу запрещенные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU