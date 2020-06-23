2020-06-23T10:44:53+03:00
Общество

В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня

Двойной оплаты за выход в этот день не будет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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24 июня, день проведения парада, объявлен нерабочим24 июня, день проведения парада, объявлен нерабочимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В связи с проведением Парада Победы среда, 24 июня, объявлена в России нерабочим днем. Однако если сотруднику все-таки придется работать в этот день, то двойной оплаты он не получит. Это связано с тем, что 24 июня не является праздничным или выходным днем, объяснили в Министерстве труда.

«За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», - цитирует сообщение ведомства «Российская газета».

Ранее в Роструде напомнили, что текущая рабочая неделя для россиян будет короткой. Среда, 24 июня, официально объявлена нерабочей в связи с проведением торжественных событий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в центре Москвы пройдет Парад Победы, а вечером состоится праздничный салют. Эти мероприятия решено было перенести с 9 мая на более позднее время из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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