2020-06-23T11:08:15+03:00
В мире

Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии

Материальный ущерб после катастрофы в стране составил десятки миллионов евро
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Восемь человек погибли при наводнениях в ЧехииВосемь человек погибли при наводнениях в ЧехииФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По меньше мере восемь жителей Чехии стали жертвами серьезных наводнений в восточных регионах страны за последние несколько дней. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило Чешское радио.

Сильные наводнения из-за продолжительных ливней стали причиной бедствия в Моравии – одном из районов республики. В первый день от наводнения погибли два жителя села Петровице, которое полностью затопила вышедшая из берегов река Особлога - левосторонний приток Одера. В минувшие выходные при наводнении у реки Моравка около города Фридек-Мистек утонула восьмилетняя девочка.

Сегодня, во вторник, в медицинских учреждениях Чехии погибли два спортсмена-любителям, которых спасатели накануне вызволили из воды после того, как мощное течение реки опрокинуло их лодки.

Отмечается, что материальный ущерб из-за природной катастрофы на востоке государства могут оценить в десятки миллионов евро: вода повредила жилые дома и участки, а также административные здания и достопримечательности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер вице-президент федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло
Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговор
Коронавирус нашли у экипажа российского судна в Южной Корее
США вдвое увеличат количество своих солдат в Польше
На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией
Модернизация продолжится, несмотря на кризис
Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии
В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня
В России за стуки умерли 153 пациента с коронавирусом
США готовы работать с Россией в рамках Договора по открытому небу
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Медики призвали не отказываться от прививки от гриппа по время пандемии
Британские фермеры забросали лагуну навозом, чтобы отпугнуть туристов
Цена нефти Brent снизилась до 42,95 доллара за баррель
В Москве еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса
Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президенту
Сотрудники Google призвали руководство прекратить сотрудничество с полицией
Экс-глава Иркутской области Сергей Левченко попросил Путина допустить его к выборам
На Украине пообещали продолжить разрыв договоров с Россией
Названы регионы с самым высоким коэффициентом рождаемости
Найден пятый погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Банк «Открытие» снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Ургант высмеял идею переименовать эскимо в США
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
В России предсказали темпы снижения смертности от COVID-19
Причину долгого угасания эпидемии коронавируса в России назвал эксперт
Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией
Трамп: Торговая сделка с Китаем не расторгнута