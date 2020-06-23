Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:05:56+03:00

Президент обрисует перспективы жизни страны и итоги борьбы с пандемией. Обращение Путина 23 июня 2020 начнется после 15:00 по мск

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Российский президент Владимир Путин обратиться к гражданам страны 23 июня 2020 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе своего выступления российский лидер расскажет сразу о нескольких ключевых вопросах текущей повестки дня.

- Сегодня, во вторник, ориентировочно после 15:00 президент обратится к жителям Российской Федерации. В отличие от предыдущих выступлений Путина, нынешнее посвящено сразу нескольким наиболее актуальным темам, - рассказал официальный представитель Кремля. Сайт kp.ru проведет прямую трансляцию обращения.

Обращение Путина к россиянам.Глава государства расскажет об итогах борьбы с коронавирусом и положением дел в стране

Телеобращение Владимира Путина будет содержать основные итоги борьбы с пандемией коронавирусной инфекции на территории страны, перспективы и текущее состояние дел в экономической деятельности России, а также другие ключевые вопросы повестки.

В последние несколько месяцев в связи с тяжелой эпидемиологической и экономической ситуацией российский лидер несколько раз обращался к гражданам страны, рассказывая о введении режима нерабочих дней и самоизоляции из-за эпидемии, мерах поддержки граждан и бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU