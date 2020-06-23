Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Российский президент Владимир Путин обратиться к гражданам страны 23 июня 2020 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе своего выступления российский лидер расскажет сразу о нескольких ключевых вопросах текущей повестки дня.
- Сегодня, во вторник, ориентировочно после 15:00 президент обратится к жителям Российской Федерации. В отличие от предыдущих выступлений Путина, нынешнее посвящено сразу нескольким наиболее актуальным темам, - рассказал официальный представитель Кремля. Сайт kp.ru проведет прямую трансляцию обращения.
Обращение Путина к россиянам.Глава государства расскажет об итогах борьбы с коронавирусом и положением дел в стране
Телеобращение Владимира Путина будет содержать основные итоги борьбы с пандемией коронавирусной инфекции на территории страны, перспективы и текущее состояние дел в экономической деятельности России, а также другие ключевые вопросы повестки.
В последние несколько месяцев в связи с тяжелой эпидемиологической и экономической ситуацией российский лидер несколько раз обращался к гражданам страны, рассказывая о введении режима нерабочих дней и самоизоляции из-за эпидемии, мерах поддержки граждан и бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU