Каких мест стоит бояться в бассейнах и фитнес-центрах, рассказал иммунолог

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:12:37+03:00

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Москва продолжает стремительно возвращаться к нормальной жизни. Уже с 23 июня в столице открываются фитнес-центры, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Однако опасность заразиться все еще остается, и определенные правила соблюдать надо. Известный врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как нужно вести себя в фитнес-клубе, чтобы не заразиться.

По его словам, наибольшую опасность представляют маленькие закрытые помещения, в которых может находиться большое количество людей.

- Сам по себе бассейн, когда вы там плаваете на отдельной дорожке, опасности не представляет. А вот столкнуться с кем-то в раздевалке было бы нежелательно, вы же не будете плавать в масках и ваш сосед тоже, - объяснил Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что фитнес-центрам следует сделать специальную разметку, чтобы посетители не приближались друг к другу.

- На ресепшен сотрудники обязательно должны быть в масках и перчатках. Дезинфицирующие средства должны быть в моментальной доступности, - добавил врач.

Напомним, помимо фитнес-центров с 23 июня в Москве также открываются бани, сауны, спа-центры, солярии и массажные кабинеты. Им также предписано выполнять санитарные нормы, установленные Роспотребнадзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU