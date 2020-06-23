Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в своем обращении 23 июня внес предложение еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Президент уточнил, что те, кто получал деньги в июне, автоматически получат их и в следующем месяце. Предыдущие выплаты не имеют никакого отношения к июльским.
«В июле россияне получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет», - сказал Владимир Путин.
Напомним, что правительство приняло решение выплатить всем семьям, в которых есть дети до 16 лет, по 10 тысяч рублей в мае этого года. С подобным предложением выступил глава государства, чтобы поддержать население во время пандемии коронавируса в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU