Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в клубы

24 Июнь 2020 2020-06-24T04:56:00+03:00

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Бывший президент Грузии, который на данный момент является глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам, Михаил Саакашвили рассказал, как ходил в ночные клубы с нынешним американским президентом Дональдом Трампом.

По его словам, было это всего несколько раз. Также он признался, что возил главу США на своем электромобиле до семи утра. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, вышедшему 23 июня.

Саакашвили поведал, что весело проводил время с Трампом, во времена, когда тот был бизнесменом, а сам Саакашвили руководил Грузией. К слову, он достаточно часто принимал зарубежных гостей. Среди них были американский сенатор Джон Маккейн, "приезжавший раз десять", и Хиллари Клинтон.

- Трамп тоже был был, мы с ним и пешком ходили, и я его возил на своем электромобиле. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали, - поделился Саакашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU