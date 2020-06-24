2020-06-24T10:45:21+03:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения

Роман Вильфанд сообщил, что сейчас солнце "максимально энергетически насыщенно"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излученияГидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излученияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян обращать внимание на индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), поскольку существует риск получить чрезмерную дозу солнечной радиации.

Синоптик также отметил, что на данный момент солнце "максимально энергетически насыщенно" из-за его максимально близкого расстояния от Земли в период летнего солнцестояния и отсутствия облаков. Он также отметил, что солнцестояние продлится ещё 10 дней.

- Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый (УФ) индекс большой, - отметил Роман Вильфанд.

Также специалист рассказал РИА Новости, что УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. При высоком следует пользоваться солнцезащитным кремом и носить одежду с рукавами днём, а при экстремальном - оставаться дома в полуденное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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