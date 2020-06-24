2020-06-24T14:23:57+03:00
Политика

Путин оценил прошедший в Москве парад Победы

Президент отметил работу организаторов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Путин отметил, что парад Победы в Москве прошёл на высшем уровнеПрезидент Путин отметил, что парад Победы в Москве прошёл на высшем уровнеФото: REUTERS
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Парад Победы в Москве прошёл на самом высоком уровне, организаторы и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин.

После окончания парада в Кремле состоялся приём для приглашённых глав государств.

- Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. <...> Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что Парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души, - сказал Путин.

На приёме президент также поднял тост за ветеранов и единение стран, а также за прошлые и будущие победы.

- Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!

Президент также отметил, что рад видеть своих коллег в Москве и добавил, что "легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая".

ИСТОЧНИК KP.RU

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