2020-06-24T15:12:37+03:00
В мире

В Беларуси суд отказался освободить Бабарико из-под ареста

Защита кандидата в президенты подала третью жалобу в Генпрокуратуру
Ася КУЗНЕЦОВА
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Белорусский суд отказался освободить Бабарико из-под арестаБелорусский суд отказался освободить Бабарико из-под арестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белорусский суд отказался освободить кандидата в президенты страны Виктора Бабарико из-под ареста. Кроме того, суд не удовлетворил жалобу его адвоката на задержание и на препятствия в оказании юридической помощи.

Адвокат бывшего главы Белгазпромбанка Дмитрий Лаевский с 22 июня не может попасть к своему подзащитному в следственный изолятор из-за ограничения на посещения в условиях пандемии коронавируса.

Лаевский подал уже третью жалобу в Генпрокуратуру. Две из них были о том, что Бабарико не дают встретиться с адвокатом, а третья - о нарушении презумпции невиновности в отношении кандидата в президенты.

- Мы, защитники, как и сам Виктор Дмитриевич, заявляли о грубом нарушении его права на защиту ещё в день задержания - когда он находился в здании Департамента финансовых расследований, требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы, - рассказал Дмитрий Лаевский, порталу tut.by.

Напомним, 18 июня сайт KP.ru сообщил, что в доме Виктора Бабарико проходит обыск. В тот же день его задержали. 20 июня адвокат Лаевский последний раз встретился с Бабарико в СИЗО КГБ.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Ранее в "Белгазпромбанк" нагрянули силовики с обысками и задержали 15 человек, в том числе из руководства. Белорусские власти заявляют, что уголовное расследование идёт сразу по нескольким статьям - о легализации средств, добытых преступным путём в особо крупном размере и о неуплате налогов. При обыске изъяли "огромные суммы денег, ценные бумаги, золото".

ИСТОЧНИК KP.RU

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