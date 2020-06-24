Константин Хабенский пожертвует деньги с госпремии онкобольным детям
Президент РФ Владимир Путин 24 июня провел вручение Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
Глава государства наградил за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности народного артиста России Константина Хабенского, который является учредителем благотворительного фонда названного его именем.
Актер выразил благодарность за оказанное доверие и в своей торжественной речи заявил, что все полученные от премии средства передаст на благотворительность.
«Я открою маленький секрет. Я все средства от этой премии передам в наш благотворительный фонд. Наш фонд помогает детям, а теперь и молодым людям бороться и побеждать», - сказал Константин Хабенский.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса. Событие стало первым значимым мероприятием, проведенным в стенах Кремля с начала пандемии коронавируса. Трансляция церемонии велась каналом Россия 24.
В Кремле прошла церемония вручения Госпремий с участием президента.В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты
ИСТОЧНИК KP.RU